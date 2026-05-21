Persiste discrepancia en cifras de homicidios dolosos

En abril pasado, en San Luis Potosí no se registraron cuatro homicidios dolosos oficiales como lo reportó la SSPC federal, ni tampoco 11 como se documentó en un seguimiento hemerográfico, sino seis asesinatos.

El reporte diario SSPC federal refirió que el mes pasado sólo se confirmaron cuatro víctimas mortales; una el 15 abril cuando maleantes mataron a balazos al conductor de tráiler en la carretera 57 a la altura de Santa María del Río durante un intento de asalto.

En tanto, el segundo asunto corresponde a la privación de la vida de tres hombres durante una riña en el bar La Villita, ubicado en la avenida Muñoz de la capital. El agresor disparó en contra de cinco comensales, de los cuales mató a tres.

Contrario a ello, una revisión hemerográfica divulgada la semana pasada totalizó 11 muertes intencionales. La primera fue el 4 de abril durante una riña en el barrio de Tlaxcala, donde un hombre recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y luego murió en el hospital.

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A su vez, el último suscitado el 28 de abril correspondió a un supuesto conflicto pasional, donde un hombre de oficio hojalatero fue ultimado a balazos en la calle Luna, de la colonia capitalina Rural Atlas.

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Ahora, el informe mensual actualizado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio cuenta de únicamente seis investigaciones por homicidio doloso, todos cometidas con armas de fuego.

Es decir, tres fuentes de información, una no oficial, difieren sobre el manejo de la comisión de asesinatos en la entidad potosina.