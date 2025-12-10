logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Persiste operación de antros clandestinos en el C.H.

Vecinos denuncian uno en el 318 de la calle Julián de los Reyes

Por Rolando Morales

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Persiste operación de antros clandestinos en el C.H.

Pese a reportes de clausuras, así como diversas denuncias antes las autoridades municipales y estatales, habitantes del Centro Histórico, denunciaron que de nueva cuenta, se ha registrado la operación de un antro clandestino en el primer cuadro de la ciudad durante altas horas de la noche y a lo largo de la madrugada.

Vecinos de la calle Julián de los Reyes, confirmaron a este medio, que tras meses sin registrar movimiento, el inmueble con número 318 volvió a operar como un centro nocturno en los últimos días, provocando afectaciones a los habitantes de la zona derivada de las actividades que se prolongan hasta altas horas de la noche y primeras horas del día.

Informaron que incluso se han trasladado a otro inmueble de la zona, por lo que los eventos ocurren de forma intermitente entre ambos. Señalaron que las afectaciones van desde un alto volumen de música, hasta el consumo de alcohol, y de acuerdo con lo reportado por los vecinos, también se han percatado del consumo de drogas en este espacio y en la zona aledaña.

Explicaron que han detectado diversas invitaciones que circulan vía redes sociales y mensajería celular para poder hacer llegar el reporte a las autoridades competentes; sin embargo, hasta el momento ningún órgano de gobierno ha atendido esta problemática.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe resaltar que dicho espacio fue denunciado desde el pasado mes de agosto, mientras que la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí reconoció a finales del mes de septiembre que tenían en la mira dicho inmueble y se mantenía a la espera de un nuevo evento para proceder a su clausura.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Reparan baches de urgencia en Comonfort y Vallejo
    Reparan baches de urgencia en Comonfort y Vallejo

    Reparan baches de urgencia en Comonfort y Vallejo

    SLP

    Redacción

    UGCH afirma que atendió deterioro vial sin afectar la movilidad.

    Clínicas Rosas anuncian nuevas fechas para jornada invernal de vacunación
    Clínicas Rosas anuncian nuevas fechas para jornada invernal de vacunación

    Clínicas Rosas anuncian nuevas fechas para jornada invernal de vacunación

    SLP

    Redacción

    Aplicarán dosis en Matehuala, Valles, Providencia, Quintas y Tlaxcala.

    UASLP abre laboratorio para estudios del cuerpo humano y movimiento
    UASLP abre laboratorio para estudios del cuerpo humano y movimiento

    UASLP abre laboratorio para estudios del cuerpo humano y movimiento

    SLP

    Redacción

    Copocyt financia espacio especializado para estudios del cuerpo humano y el movimiento

    De "Dios lo bendiga" a "era broma"
    De "Dios lo bendiga" a "era broma"

    De "Dios lo bendiga" a "era broma"

    SLP

    Redacción

    Sara Rocha recula y dice que fue un adelanto de los Santos Inocentes.