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Persisten altas temperaturas en SLP; hay probabilidad de lluvias

Protección Civil Estatal pidió extremar precauciones ante el calor, el riesgo de incendios

Por Pulso Online

Mayo 08, 2026 07:04 a.m.
A
Persisten altas temperaturas en SLP; hay probabilidad de lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 8 de mayo continuarán las altas temperaturas en los 59 municipios de San Luis Potosí, además de que existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales fuertes en distintas regiones del estado.

La dependencia también llamó a la población a mantener precauciones ante las condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, debido al ambiente seco y caluroso que persiste en gran parte del territorio potosino.

De acuerdo con el pronóstico, en la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 16; en la Huasteca, el termómetro alcanzará hasta los 39 grados con mínima de 24 grados.

Para la región Altiplano se prevé una máxima de 30 grados y mínima de 17, mientras que en la Zona Media la temperatura llegará a los 35 grados con mínima de 21 grados Celsius.

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Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, mantenerse hidratado y extremar cuidados con menores de edad y adultos mayores, quienes son los más vulnerables ante las altas temperaturas.

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