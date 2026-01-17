Persisten graves fallas en operatividad de la CEBP: Voz y Dignidad

La operación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en San Luis Potosí, enfrenta fallas graves a seis meses de la llegada de Israel Mendoza Espinoza como titular, situación que ha dejado búsquedas programadas en riesgo por la falta de vehículos en condiciones operativas, carencias de combustible y la salida de personal especializado, denunció Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

De acuerdo con la activista, desde octubre se advirtió a la Comisión sobre deficiencias mecánicas en unidades oficiales, incluidas camionetas modelo 2023 que quedaron inservibles por la falta total de mantenimiento. Pese a ello, no se realizaron correcciones, lo que hoy impide cumplir con una agenda de búsquedas prospectivas, ya que salir a campo implica el riesgo de que los vehículos se descompongan durante los operativos.

La situación es más crítica en regiones como la Huasteca, el Altiplano y la Zona Media, donde los equipos deben cubrir hasta 20 municipios con recursos mínimos. Explico que, hay casos en donde un solo vehículo Versa atiende cuatro municipios, sin llantas adecuadas y con riesgo constante de falla. En contraste, la zona centro concentra 11 unidades cinco camionetas Pick Up y seis sedanes, lo que ha generado inconformidad entre los colectivos y buscadoras por la distribución desigual del parque vehicular.

A estas carencias se suma la falta de renovación de contratos del personal de búsqueda. Pérez Rodríguez señaló que trabajadores cuyos contratos vencieron fueron llamados a Palacio de Gobierno y posteriormente retirados, sin que la Comisión interviniera para evitar su salida. Recordó que, tras la llegada del actual comisionado, se solicitó reforzar al personal del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda (CEIFB), pero ocurrió lo contrario, afectando áreas clave como la búsqueda inmediata y la coordinación de binomios caninos, a cargo de personal especializado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí