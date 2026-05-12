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Persisten lluvias y ambiente fresco en SLP por efectos del frente frío 50

Protección Civil advierte posibles tormentas eléctricas, granizo y tolvaneras en las cuatro regiones

Por Pulso Online

Mayo 12, 2026 07:16 a.m.
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Persisten lluvias y ambiente fresco en SLP por efectos del frente frío 50

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 12 de mayo continuarán los efectos del frente frío número 50 en San Luis Potosí, situación que favorecerá un ambiente más fresco, así como lluvias puntuales y tormentas eléctricas en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán principalmente en zonas serranas, mientras que durante las primeras horas del día podrían registrarse tormentas puntuales en la región Altiplano.

La dependencia estatal alertó que las tormentas eléctricas podrían generar incendios forestales en áreas de sierra, además de que las lluvias podrían estar acompañadas de caída de granizo y tolvaneras.

En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 23 grados y mínima de 14; en la Huasteca se pronostican hasta 32 grados con mínima de 23; en el Altiplano la máxima será de 29 y mínima de 14 grados; mientras que en la Zona Media se prevé una máxima de 27 y mínima de 19 grados Celsius.

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Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones climatológicas.

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