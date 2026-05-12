Persisten lluvias y ambiente fresco en SLP por Frente 50
Protección Civil advierte posibles tormentas eléctricas, granizo y tolvaneras en las cuatro regiones
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 12 de mayo continuarán los efectos del frente frío número 50 en San Luis Potosí, situación que favorecerá un ambiente más fresco, así como lluvias puntuales y tormentas eléctricas en distintas regiones del estado.
De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán principalmente en zonas serranas, mientras que durante las primeras horas del día podrían registrarse tormentas puntuales en la región Altiplano.
La dependencia estatal alertó que las tormentas eléctricas podrían generar incendios forestales en áreas de sierra, además de que las lluvias podrían estar acompañadas de caída de granizo y tolvaneras.
En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 23 grados y mínima de 14; en la Huasteca se pronostican hasta 32 grados con mínima de 23; en el Altiplano la máxima será de 29 y mínima de 14 grados; mientras que en la Zona Media se prevé una máxima de 27 y mínima de 19 grados Celsius.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones climatológicas.
Frente 50 traerá lluvias y descenso de temperatura
Protección Civil alertó por posibles tormentas con granizo, vientos fuertes y riesgo de deslaves en la Huasteca
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Encabeza SLP tabla de reducción de homicidios dolosos
Redacción
Así se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta, Claudia Sheinbaum
Persisten lluvias y ambiente fresco en SLP por Frente 50
Pulso Online
Protección Civil advierte posibles tormentas eléctricas, granizo y tolvaneras en las cuatro regiones
SL Capital vivirá con intensidad el Mundial de Futbol
Redacción
Alcalde Galindo presenta programa de actividades y transmisiones