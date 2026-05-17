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Persisten lluvias y calor extremo en SLP

Protección Civil advirtió riesgo de incendios forestales y urbanos por las altas temperaturas previstas

Por Redacción

Mayo 17, 2026 05:59 p.m.
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Persisten lluvias y calor extremo en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este domingo continuará el potencial de lluvias y tormentas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con precipitaciones puntuales fuertes en zonas serranas y temperaturas que seguirán de calurosas a muy calurosas en gran parte del estado.

La dependencia estatal alertó además sobre condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, derivado de las altas temperaturas y el ambiente seco que persiste en varias regiones.

Para la Zona Centro se prevé una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 16 grados, mientras que en la Huasteca se esperan hasta 42 grados como máxima y 25 grados como mínima.

En la región Altiplano, el pronóstico contempla temperaturas de entre 15 y 34 grados, mientras que en la Zona Media el termómetro alcanzará hasta los 39 grados centígrados con mínimas de 18 grados.

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