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Personal de BMW y GM se capacita con Bomberos

Su personal tiene años aprendiendo cómo evitar contingencias

Por Martín Rodríguez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      Las plantas de ensamble de vehículos General Motors y BMW, se capacitan con el Colegio de Bomberos para formar brigadas de prevención en todas las áreas de producción, administrativas y de asistencia.

      El resultado es que en más de 16 años de producción y exportación, reportan 

      cero siniestros. 

      Ambas empresas automotrices participan en todos los programas de capacitación, desde atención de contingencias desde las alturas, incendios, manejo de residuos peligrosos, acciones de prevención y atenciones diversas a contingencias

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      Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato Pro Cuerpo de Bomberos, informó que tanto General Motors como BMW mantienen un sistema ordenado y permanente para capacitar a todo su personal en materia de prevención de siniestros e intervención inmediata, con énfasis en las nuevas tendencias de trabajo para evitar emergencias en la modificación de los sistemas de producción. 

      Además de trabajar con quienes ya desarrollan actividades de manera permanente y por trabajo de planta, la capacitación pone énfasis en los elementos que se van incorporando, según las contrataciones que tanto BMW como General Motors abren en cada temporada de requisición 

      de personal.

      Tanto la compañía estadounidense como la alemana cuentan con calendarios precisos para dar las capacitaciones que cada empresa solicita según las necesidades que requiera de los bomberos y en particular del colegio.

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