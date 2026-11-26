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Justo en la celebración del 14 aniversario de la Fundación Perteneces A.C., la organización logró la liberación de la persona número cien que se encontraba en prisión. Cada uno del centenar de casos, se resolvió por medio de su área de litigio estratégico y antes de que concluya el año, están por completar la liberación de otras 20 mujeres.

Para conmemorarlo, internas de un centros de reclusión representaron una obra de teatro del martirio que se vive en el interior de las cárceles, sobre todo cuando se les acusa de manera injusta y les cambian

la vida.

Una de las internas libre desde hace 9 años y otra, recuperó su libertad desde hace 5 años. Las actrices que presentaron la obra para describir la vida en la cárcel, son María Elena Moreno Márquez y Natasha Lopvet.

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Observó que una vez que se complete, la meta llegará a 120 personas el 31 de diciembre, es decir cien casos en el trabajo ordinario de litigio estratégico y ahora para cerrar el año, los procesos se concentran en veinte mujeres.

Pidió a la sociedad desprenderse de las estigmatizaciones a los internos de las cárceles, son personas peligrosas o en su caso que deben estar en la cárcel. Pidió empatía para quitarnos esos prejuicios y esa visión para quienes lo que en realidad merecen es una defensa adecuada.

Dijo que más bien la obligación de la sociedad es ayudar a buscar procesos de reinserción, pero que también la defensa en su momento sea eficaz.

Agregó que los casos más difíciles son aquellos que ya están concluidos y se agotan los recursos legales, lo que obliga a entrar en los planteamientos tales como la narrativa social de justicia, de que se demuestra que la defensa es inadecuada o incluso de los casos políticos.

Aseguró que hay muchas mujeres que ya están sentenciadas y que merecen que sus casos sean revisados.

Perteneces A.C. comenzó su trabajo como Fundación Renace en el año 2012, con tareas de litigio estratégico que todos los casos han sacado internos de prisión, cuánto queda demostrado que fueron juzgados

con injusticia.