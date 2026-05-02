logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pese a dificultades, Bomberos ha garantizado atenciones: Patronato

El presidente Eduardo Moreno Vellido rindió su informe anual

Por Redacción

Mayo 02, 2026 11:31 a.m.
A
Pese a dificultades, Bomberos ha garantizado atenciones: Patronato

El presidente del Patronato Comité Pro Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, Eduardo Moreno Vellido, presentó su informe de actividades durante la Asamblea Anual General Ordinaria, en donde también se tomó protesta a los dos nuevos integrantes del Consejo Directivo 2026-2027.

Ante los integrantes del Comité, destacó que pese a las complicaciones que ha enfrentado la institución, se ha garantizado la atención de emergencias y la continuidad de los servicios.

"Los recursos se han venido administrando con responsabilidad, destinando una parte a equipamiento y necesidades operativas prioritarias, y otra a compromisos ya identificados que fortalecen nuestra operación", destacó.

Moreno Vellido enfatizó que como parte de estas acciones, se contemplan inversiones en mantenimiento y fortalecimiento operativo, incluyendo la renovación de mangueras, boquillas y monitores, así como equipo de protección personal y forestal, equipos de respiración autónoma, herramientas especializadas y uniformes de uso diario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También, dijo, se consideran trabajos de mantenimiento de unidades, fortalecimiento del sistema de radiocomunicación y mantenimiento de infraestructura operativa, como parte de una planeación integral de mejora.

LEA TAMBIÉN

Los bomberos festejan a los niños en la plaza

Los pequeños gozaron subiéndose a la tirolesa y otras actividades

El presidente del Patronato Comité Pro Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, quien estará al frente de la institución por un año más, precisó que el compromiso es claro: seguir administrando los recursos con disciplina, transparencia y responsabilidad, asegurando que cada decisión se traduzca en una mejor capacidad de respuesta para proteger a la ciudadanía.

Durante la Asamblea, rindieron protesta los dos nuevos consejeros: Jorge Armendariz Gallardo y Rosa Bechara Arriola.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pese a dificultades, Bomberos ha garantizado atenciones: Patronato
Pese a dificultades, Bomberos ha garantizado atenciones: Patronato

Pese a dificultades, Bomberos ha garantizado atenciones: Patronato

SLP

Redacción

El presidente Eduardo Moreno Vellido rindió su informe anual

Sin reforma local, Ceepac inicia trabajos para el proceso 2027
Sin reforma local, Ceepac inicia trabajos para el proceso 2027

Sin reforma local, Ceepac inicia trabajos para el proceso 2027

SLP

Ana Paula Vázquez

Blanco López reconoció que el avance legislativo puede percibirse lento, pero aún se encuentra dentro de los plazos legales

AMPI alerta por baja certificación de asesores inmobiliarios
AMPI alerta por baja certificación de asesores inmobiliarios

AMPI alerta por baja certificación de asesores inmobiliarios

SLP

Samuel Moreno

Mientras, el fraude inmobiliario continúa posicionándose entre las prácticas más denunciadas, señalan

Opta la UASLP por estrategia de contención del gasto: Zermeño
Opta la UASLP por estrategia de contención del gasto: Zermeño

Opta la UASLP por estrategia de contención del gasto: Zermeño

SLP

Samuel Moreno

Explicó las medidas internas para fortalecer finanzas y evitar aumentos en cuotas