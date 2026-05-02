Pese a dificultades, Bomberos ha garantizado atenciones: Patronato

El presidente del Patronato Comité Pro Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, Eduardo Moreno Vellido, presentó su informe de actividades durante la Asamblea Anual General Ordinaria, en donde también se tomó protesta a los dos nuevos integrantes del Consejo Directivo 2026-2027.

Ante los integrantes del Comité, destacó que pese a las complicaciones que ha enfrentado la institución, se ha garantizado la atención de emergencias y la continuidad de los servicios.

"Los recursos se han venido administrando con responsabilidad, destinando una parte a equipamiento y necesidades operativas prioritarias, y otra a compromisos ya identificados que fortalecen nuestra operación", destacó.

Moreno Vellido enfatizó que como parte de estas acciones, se contemplan inversiones en mantenimiento y fortalecimiento operativo, incluyendo la renovación de mangueras, boquillas y monitores, así como equipo de protección personal y forestal, equipos de respiración autónoma, herramientas especializadas y uniformes de uso diario.

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También, dijo, se consideran trabajos de mantenimiento de unidades, fortalecimiento del sistema de radiocomunicación y mantenimiento de infraestructura operativa, como parte de una planeación integral de mejora.

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El presidente del Patronato Comité Pro Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, quien estará al frente de la institución por un año más, precisó que el compromiso es claro: seguir administrando los recursos con disciplina, transparencia y responsabilidad, asegurando que cada decisión se traduzca en una mejor capacidad de respuesta para proteger a la ciudadanía.

Durante la Asamblea, rindieron protesta los dos nuevos consejeros: Jorge Armendariz Gallardo y Rosa Bechara Arriola.