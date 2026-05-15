Pese a operativos, persisten tiraderos clandestinos: Mendieta

El director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, reconoció que en la capital aún persisten tiraderos clandestinos, principalmente en la zona norte de la ciudad, donde además se registra la quema de basura por parte de personas dedicadas a la pepena.

Lo anterior luego de que habitantes de la colonia Mártires de la Revolución denunciaran la presencia de acumulación de residuos y quema de desechos durante las noches sobre avenida de las Torres, situación que, señalaron, también involucra a carretoneros que depositan basura en el lugar.

Mendieta Rivera admitió que la zona norte continúa siendo "la de mayor conflicto" en el manejo de residuos sólidos urbanos y explicó que las personas que realizan pepena suelen incendiar la basura para facilitar la extracción de metales o disminuir el volumen de los desechos.

El funcionario aseguró que la dependencia mantiene operativos constantes en ese sector y detalló que incluso realizó recorridos nocturnos de supervisión de manera personal hace unas semanas.

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Añadió que actualmente se aplican acciones de "ecología táctica", estrategia enfocada en la remediación de tiraderos clandestinos de gran escala.

Indicó que, en caso de detectar a prestadores de servicio de recolección involucrados en estas prácticas, el Ayuntamiento procede al retiro de permisos; sin embargo, reconoció que muchas de estas actividades son realizadas por personas que operan de manera irregular.

Sobre el número de puntos detectados, informó que la dirección tiene identificados alrededor de 10 espacios programados para intervención, mientras que durante 2025 se atendieron 13 tiraderos clandestinos considerados de gran escala, es decir, con acumulaciones superiores a 500 toneladas de residuos.

Asimismo, señaló que tan solo el mes pasado fueron intervenidos 32 puntos reportados por vecinos para labores de limpieza. A esto se suman las jornadas de descacharrización implementadas en distintos sectores de la ciudad, mediante las cuales se han recolectado más de 37 toneladas de objetos en desuso.