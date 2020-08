Pide Priego a los actores políticos evitar intrigas, calumnias o zancadillas para desprestigiar a los adversarios

La Arquidiócesis Potosina llamó a los diversos actores políticos a hacer a un lado las intrigas, calumnias o zancadillas para desprestigiar a los adversarios, y advirtió que cuando se recurre a estas prácticas lo único que demuestran es que "no se tienen buenas intensiones para gobernar".

La estrategia, como la solicitud de juicio político presentada contra el alcalde potosino Xavier Nava Palacios, "nos desgastan como sociedad, cuando el momento del municipio, estado y país requiere no provocar inestabilidad, sino trabajar unidos para superar los problemas que hoy aquejan a todos, como el desempleo, la inseguridad y la pandemia".

Así lo consideró el vocero de la Arquidiócesis Potosina, Juan Jesús Priego, quien no descartó que detrás de ese juicio político presentado en el Congreso del Estado contra el alcalde "haya oscuros intereses políticos".

Por ello, exhortó a dejar de lado las prácticas que solamente generan división y confusión entre la sociedad: "No se valen estas cosas, quien mete zancadillas para tratar de ganar una elección no tiene buenas intenciones para gobernar", aseveró. Y precisó que "nosotros, como Iglesia, hacemos observaciones a los gobiernos federal, estatal o municipal cuando vemos fallas.

"Algunos creen que es golpeteo, pero no es así, lo hacemos para buscar que se resuelvan los problemas, porque la Iglesia está para conciliar, ayudar y ser la voz de los que no la tienen", dijo.

El vocero Priego expuso que no es momento de pensar en el proceso electoral 2021, por lo que pidió no caer en la polarización por asuntos partidistas, ya que incluso se llegan a romper amistades.

Juan Jesús Priego recalcó que es necesario dejar esos temas, los cuales, dijo, desgastan y generan más problemas: "Lo que debemos hacer es procurar el bien y buscar solución a los problemas con trabajo y unidad".