Pide Ssa extremar cuidados ante onda de calor; ¿Qué hacer?

Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar exposición prolongada al sol entre 11:00 y 17:00 horas

Por Pulso Online

Mayo 06, 2026 11:30 a.m.
Los Servicios de Salud (Ssa) han reforzado las acciones preventivas ante las olas de calor de la temporada.

Este miércoles 6 de mayo prevalece la onda de calor en el estado, por lo que se pide extremar cuidados en los grupos más vulnerables, como: niñas y niños, embarazadas, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y personas que trabajan en exteriores.

Este miércoles una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el país. Para San Luis Potosí se pronostican temperaturas máximas mayores a 45 grados Celsius en la zona centro y sur; por ello se recomienda a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa de manga larga y de colores claros durante el día, no exponerse tiempos prolongados bajo el sol.

Ante una onda de calor, es necesario tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y deshidratación, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa. Es importante descansar de vez en cuando si se realiza trabajo o ejercicio físico duro. Al presentar síntomas de mareo, dejar de trabajar y descansar un rato a la sombra. Si se permanece en casa o al interior de su trabajo, intentar mantener el interior fresco y bien ventilado el lugar.

Para identificar los principales síntomas que indican la presencia de un posible golpe de calor, incluyen: mareo, confusión, desorientación, sudoración excesiva, enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre de más de 39.4 grados Celsius, aceleración del ritmo cardíaco, dolor de cabeza, inconsciencia y/o convulsiones o en caso de sentir agotamiento o calambres ponerse a la sombra, sentarse y consumir Vida Suero Oral, de no recuperarse acuda a la unidad de salud más cercana.

Finalmente, los Servicios de Salud de San Luis Potosí emiten las siguientes recomendaciones: evitar realizar ejercicio o actividad intensa entre las 11:00 a 15:00 horas al aire libre, nunca realizar deporte o caminatas extremas estando solo, siempre hacerlo al menos con alguien más. Se aconseja beber muchos líquidos aunque no se sienta sed, por lo menos 2 litros de agua diarios; vestir ropa ligera, clara y de algodón que permitan la transpiración; aclimatarse gradualmente al calor, dejar que el cuerpo se acostumbre a los cambios de temperatura; consumir comida ligera y fresca, de ser posible alimentos vegetales naturales crudos (ensaladas, frutas y verduras), y no permanecer en vehículos estacionados o cerrados.

