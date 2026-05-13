Piden a juez requerir a Cuauhtli Badillo por proyecto Presa San José

La asociación Cambio de Ruta, A.C. solicitó al Juzgado Octavo de Distrito en San Luis Potosí requerir información formal sobre las acciones anunciadas para el saneamiento, rehabilitación o eliminación del lirio acuático en la Presa San José.

El escrito fue presentado dentro del amparo indirecto 729/2018-VI, relacionado con el cumplimiento de una sentencia en materia ambiental.

La organización pidió que se requiera al diputado local Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, al Congreso del Estado de San Luis Potosí, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a las autoridades que resulten competentes, para que informen de manera clara y documentada sobre las gestiones, recursos, proyecto, calendario y autoridades participantes.

En el caso específico del diputado Cuauhtli Badillo, Cambio de Ruta solicitó que informe si reconoce como propias las declaraciones públicas relacionadas con un presunto proyecto de saneamiento, rehabilitación, limpieza o intervención integral de la Presa San José.

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También pidió que precise si realizó gestiones ante Conagua, autoridades federales, estatales o cualquier instancia pública para obtener recursos, aprobar técnicas, ejecutar obras o realizar alguna intervención administrativa en el cuerpo de agua.

La asociación pidió además que se detallen fechas, autoridades, cargos, nombres de servidores públicos con quienes se reunió, áreas involucradas y documentos generados por dichas gestiones.

Otro de los puntos solicitados es que se aclare si existe un proyecto aprobado por Conagua u otra autoridad competente, así como copia íntegra de anexos técnicos, dictámenes, diagnósticos, estudios, presupuestos, oficios de autorización, convenios, minutas, calendarios o cronogramas.

Cambio de Ruta también pidió que se precise si la inversión anunciada, de entre 16 y 18 millones de pesos, está formalmente autorizada, comprometida, calendarizada o presupuestada, así como la fuente del recurso, la autoridad ejecutora, la autoridad administradora y el mecanismo jurídico mediante el cual sería aplicada.

Documento

Finalmente, la organización solicitó conocer si las acciones realmente iniciarán en junio y concluirán en agosto, como se habría anunciado públicamente, con fechas exactas, responsables, etapas y metas verificables.