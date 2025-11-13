logo pulso
SLP

Piden actualizar la Ley Olimpia

La diputada Gabriela López propone reformas legales para enfrentar la violencia digital en SLP

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Piden actualizar la Ley Olimpia

En San Luis Potosí, la violencia digital golpea principalmente a jóvenes y mujeres: el 87.3 por ciento de las víctimas tiene entre 19 y 35 años, alertó la activista Olimpia Coral Melo durante su primera visita al Congreso del Estado. 

La defensora señaló que incluso se han registrado casos de niñas de apenas seis años afectadas por pornografía infantil. 

Por su parte, municipios como Matehuala, Ciudad Valles y la capital concentran la mayor parte de los atentados, donde operan lo que se ha llamado “mercados de explotación sexual digital” que difunden y comercializan material íntimo sin consentimiento.

Para hacer frente a esta situación, la diputada Gabriela López Torres presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Olimpia y reformar el Código Penal local. La propuesta busca tipificar como delito no solo la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, sino también su grabación, almacenamiento, alteración, comercialización o manipulación, reconociendo estas acciones como una forma de extorsión que antes no estaba contemplada por la ley.

La activista destacó que la violencia digital es un problema de género: la mayoría de las víctimas son mujeres y el 89.3% de los agresores son hombres. Además, muchas agresiones ocurren desde fuera del país, con víctimas en México y agresores en el extranjero. Este fenómeno incluye la producción no consentida de imágenes, alteraciones con inteligencia artificial y cámaras ocultas, conductas que la ley necesita abordar de manera específica.

El impulso de la iniciativa ha contado con la participación de activistas como Isabel Chavarría y Flor Sosa, quienes trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. Olimpia Corral resaltó que estos “mercados de explotación sexual digital” se extienden desde grupos de WhatsApp y Telegram hasta páginas web, afectando principalmente a mujeres mediante la distribución de imágenes y videos sexuales, reales o manipulados, sin autorización.

