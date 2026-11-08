Piden aportar tapitas para niños con cáncer

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Pequeñas acciones cotidianas pueden convertirse en apoyo para niñas, niños y adolescentes que enfrentan tratamientos contra el cáncer. Con ese objetivo, el Sistema Municipal DIF de Villa de Pozos tiene una campaña permanente de recolección de tapitas de plástico.

La institución invitó a la población a participar en la entrega de tapas de envases PET, las cuales son canalizadas a programas y causas de apoyo para menores que enfrentan la enfermedad. La iniciativa busca, además de fomentar la solidaridad, promover el reciclaje y la participación social en beneficio de familias que atraviesan momentos difíciles.

Las personas interesadas pueden llevar sus donativos a las instalaciones del DIF Municipal de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00

de la tarde.

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El organismo destacó que, aunque una sola tapita pueda parecer insignificante, la suma de miles de aportaciones permite generar recursos destinados a respaldar tratamientos, traslados y otras necesidades relacionadas con la atención de menores con cáncer.

Por ello, reiteró el llamado a la ciudadanía, escuelas, empresas y organizaciones a sumarse a esta campaña permanente, con la que se busca transformar materiales reciclables en apoyo para quienes enfrentan una de las enfermedades más complejas durante la infancia y la adolescencia.