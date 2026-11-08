logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden aportar tapitas para niños con cáncer

Por Leonel Mora

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Piden aportar tapitas para niños con cáncer
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pequeñas acciones cotidianas pueden convertirse en apoyo para niñas, niños y adolescentes que enfrentan tratamientos contra el cáncer. Con ese objetivo, el Sistema Municipal DIF de Villa de Pozos tiene una campaña permanente de recolección de tapitas de plástico.

      La institución invitó a la población a participar en la entrega de tapas de envases PET, las cuales son canalizadas a programas y causas de apoyo para menores que enfrentan la enfermedad. La iniciativa busca, además de fomentar la solidaridad, promover el reciclaje y la participación social en beneficio de familias que atraviesan momentos difíciles.

      Las personas interesadas pueden llevar sus donativos a las instalaciones del DIF Municipal de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 

      de la tarde.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El organismo destacó que, aunque una sola tapita pueda parecer insignificante, la suma de miles de aportaciones permite generar recursos destinados a respaldar tratamientos, traslados y otras necesidades relacionadas con la atención de menores con cáncer.

      Por ello, reiteró el llamado a la ciudadanía, escuelas, empresas y organizaciones a sumarse a esta campaña permanente, con la que se busca transformar materiales reciclables en apoyo para quienes enfrentan una de las enfermedades más complejas durante la infancia y la adolescencia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Matan a exjugador de los Tomateros de Culiacán
        Matan a exjugador de los Tomateros de Culiacán

        Matan a exjugador de los Tomateros de Culiacán

        SLP

        El Universal

        Garzón Quiñonez, reconocido por su juego perfecto en 2000, trabajaba como conductor de plataforma

        Falla eléctrica afecta a comercios y semáforos en varias colonias
        Falla eléctrica afecta a comercios y semáforos en varias colonias

        Falla eléctrica afecta a comercios y semáforos en varias colonias

        SLP

        Rolando Morales

        La CFE señaló que mantiene trabajos para recuperar el suministro

        PRI, en contra de convocatoria para elegir presidencia de INE
        PRI, en contra de convocatoria para elegir presidencia de INE

        PRI, en contra de convocatoria para elegir presidencia de INE

        SLP

        El Universal

        El PRI propone auditorías al padrón y sistemas de seguridad del INE ante posibles irregularidades.

        Piden coordinación entre municipios y cámaras para hacer viviendas
        Piden coordinación entre municipios y cámaras para hacer viviendas

        Piden coordinación entre municipios y cámaras para hacer viviendas

        SLP

        Samuel Moreno

        Villa de Reyes enfrenta una demanda de más de 20 mil inmuebles, señaló Lara Rocha