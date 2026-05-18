Piden crear Unidad de Evaluación del Poder Legislativo

El Congreso del Estado de San Luis Potosí reconoce que aprueba leyes sin contar con mecanismos reales para medir si funcionan, se cumplen o generan algún impacto en la población.

Congreso de San Luis Potosí propone unidad para evaluar leyes

Bajo ese argumento, los diputados Carlos Arreola Mallol y Roberto García Castillo presentaron una iniciativa para crear una Unidad de Evaluación Legislativa encargada de revisar el efecto de las normas aprobadas y exhibir públicamente el desempeño de las y los legisladores.

La propuesta plantea reformar el Reglamento del Congreso del Estado y el Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones Legislativas para incorporar evaluaciones sobre leyes, decretos y productividad parlamentaria.

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Diputados presentan iniciativa para medir impacto legislativo en SLP

En la exposición de motivos, los promoventes admiten que el actual Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa se ha limitado a tareas académicas, documentales y de análisis técnico, sin desarrollar mecanismos que permitan saber si las reformas aprobadas realmente resuelven problemas públicos o quedan únicamente en el papel.

De aprobarse, la nueva Unidad de Evaluación Legislativa tendría facultades para medir el impacto social, económico y político de las leyes emitidas por el Congreso local, además de desarrollar evaluaciones semestrales sobre el trabajo de diputadas y diputados.

Los resultados deberán publicarse en la página oficial del Poder Legislativo, como parte de un esquema que busque la rendición de cuentas y transparentar el desempeño parlamentario ante la ciudadanía.

La iniciativa también contempla robustecer las áreas de informática legislativa y sistematización normativa mediante plataformas digitales, bases de datos e indicadores que permitan rastrear iniciativas, dictámenes, decretos y acuerdos. Además, se pretende ampliar las funciones de la Biblioteca del Congreso para convertirla en un espacio de apoyo especializado en investigación legislativa y consulta documental.

Los promoventes sostienen que legislar no debería limitarse únicamente a presentar iniciativas y aprobar reformas, sino también a revisar si las decisiones tomadas desde el Congreso tienen resultados concretos. Aunque aseguran que la propuesta no implicará mayor gasto público, la iniciativa surge en medio de cuestionamientos constantes sobre la efectividad del trabajo legislativo y la distancia entre la producción de leyes y los problemas reales de la población en San Luis Potosí.