Piden denunciar irregularidades en Bienestar Matehuala

El diputado federal de Morena, Gabino Morales Mendoza, pidió que las presuntas irregularidades documentadas en la delegación de la Secretaría de Bienestar en Matehuala —que incluyen señalamientos de nepotismo, personal en nómina sin labores y sobrecarga de trabajo para empleados activos— sean denunciadas ante las instancias correspondientes para que se abran investigaciones formales y se determinen responsabilidades.

Tras ser cuestionado sobre la información sustentada en documentación administrativa y declaraciones patrimoniales, el legislador sostuvo que la difusión en medios no sustituye los procedimientos institucionales y que, sin denuncias formales, los señalamientos quedan únicamente en publicaciones periodísticas o redes sociales, sin consecuencias jurídicas.

"Si las denuncias no se hacen de manera formal, pues creo que no tendrá ningún impacto, y yo creo que lo ideal para que esto sirviera de algo y quedara como un precedente, pues se hiciera a través de las instancias correspondientes, las instancias que hagan su investigación y que dictaminen si hay una responsabilidad y sobre de quiénes, porque para esto no es para lo que luchamos ni lo que prometimos a la ciudadanía", declaró.

En relación con la contratación de familiares de funcionarios, Morales Mendoza señaló que cada caso debe revisarse de manera individual, considerando el momento de la contratación y quién tomó la decisión administrativa. Reconoció que no es ético que un responsable de una dependencia contrate directamente a un familiar, aunque afirmó que, si las personas desempeñan funciones, cumplen con sus responsabilidades y participaron previamente en el proyecto, no necesariamente existiría una irregularidad.

El diputado afirmó que existen mecanismos institucionales para acreditar el trabajo del personal, como reportes de seguimiento y añadió que la Secretaría de Bienestar está sujeta a auditorías periódicas en las que se revisan programas, personal y operación administrativa.

Las declaraciones se dan luego de que se señalará que, durante la gestión del actual delegado estatal de Bienestar, Guillermo Morales López, personas adscritas a la región Altiplano habrían sido dadas de alta en nómina sin realizar labores, mientras otros trabajadores fueron comisionados a distintas entidades del país y enfrentaron presiones laborales, de acuerdo con documentación administrativa.