Piden frenar alza en tortilla

El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades federales a implementar acciones que permitan estabilizar el precio de la tortilla y evitar un mayor impacto en la economía familiar.

El legislador señaló que, aunque desde el Gobierno Federal se ha dicho que no existe justificación para un aumento debido a que el precio del maíz blanco se mantiene estable, en la práctica hay diferencias entre las cifras oficiales y los costos que enfrentan productores de masa y tortilla.

La propuesta plantea pedir a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor instalar una mesa de diálogo urgente con representantes de la industria, a fin de revisar los costos reales de producción y evitar incrementos arbitrarios.

Gama Basarte también propuso analizar subsidios focalizados o apoyos técnicos para pequeños y medianos productores, con el objetivo de que puedan absorber el aumento en energéticos e insumos sin trasladar todo el costo a los consumidores.

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Advirtió que el precio de la tortilla representa un tema de seguridad alimentaria, al tratarse de un producto básico en la dieta de las familias mexicanas. En San Luis Potosí, dijo, reportes ciudadanos ubican el kilo de tortilla entre 24 y 27 pesosen la zona metropolitana.

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El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado para su análisis.