Piden indagar muerte de "Hachi" en Valles

El diputado Luis Felipe Castro Barrón, vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, pidió una investigación a fondo por el caso de maltrato animal que derivó en la muerte del perro conocido como "Hachi", en el municipio de Ciudad Valles.

El legislador señaló que existen indicios de que no se habrían cumplido los protocolos en materia de protección y manejo animal, luego de que el pasado 29 de abril personal de la Unidad Municipal de Protección Civil interviniera al animal bajo el argumento de que había mordido a un menor de edad.

Castro Barrón calificó el hecho como indignante y consideró necesario revisar la actuación de los funcionarios involucrados, así como determinar si hubo omisiones en la capacitación del personal responsable.

El diputado señaló que áreas como Protección Civil y Ecología deben contar con personal preparado para atender este tipo de situaciones, sin perder de vista la seguridad ciudadana ni el bienestar animal.

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Sobre el respaldo expresado por el alcalde de Ciudad Valles, David Medina, a la actuación de sus funcionarios, Castro Barrón sostuvo que el caso evidencia la necesidad de fortalecer la capacitación institucional y asignar mayores recursos para la protección animal en los municipios.

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El legislador recordó que desde el Congreso del Estado se han impulsado iniciativas para sancionar el maltrato y la crueldad animal, y adelantó que se continuará con la promoción de reformas para endurecer las penas contra estas conductas.