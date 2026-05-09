Piden revisar REPUVE antes de comprar vehículos usados
La SSPC llamó a utilizar módulos oficiales para prevenir fraudes y detectar unidades con reporte de robo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) llamó a la ciudadanía a utilizar el Registro Público Vehicular (REPUVE) como herramienta preventiva antes de comprar o vender un vehículo.
De acuerdo con la dependencia estatal, este sistema permite verificar de manera gratuita si una unidad cuenta con reporte de robo o alguna irregularidad, además de facilitar a las autoridades la detección y recuperación de vehículos robados.
La SSPC informó que cuenta con módulos de atención en el estacionamiento de la Fenapo, frente a sus instalaciones, así como en los subcentros C4 de Rioverde y Ciudad Valles, donde se brinda orientación para realizar el trámite.
La dependencia reiteró el llamado a acudir únicamente a módulos oficiales y consultar las herramientas del REPUVE para evitar la compra irregular de unidades y proteger el patrimonio de las familias.
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