Piden revisar REPUVE antes de comprar vehículos usados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) llamó a la ciudadanía a utilizar el Registro Público Vehicular (REPUVE) como herramienta preventiva antes de comprar o vender un vehículo.

De acuerdo con la dependencia estatal, este sistema permite verificar de manera gratuita si una unidad cuenta con reporte de robo o alguna irregularidad, además de facilitar a las autoridades la detección y recuperación de vehículos robados.

La SSPC informó que cuenta con módulos de atención en el estacionamiento de la Fenapo, frente a sus instalaciones, así como en los subcentros C4 de Rioverde y Ciudad Valles, donde se brinda orientación para realizar el trámite.

La dependencia reiteró el llamado a acudir únicamente a módulos oficiales y consultar las herramientas del REPUVE para evitar la compra irregular de unidades y proteger el patrimonio de las familias.

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