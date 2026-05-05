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Pintan cruce peatonal en Constitución y Alameda

La intervención se realizó en Constitución y Alameda Juan Sarabia.

Por Redacción

Mayo 05, 2026 12:19 p.m.
A
Pintan cruce peatonal en Constitución y Alameda

El Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó trabajos nocturnos de pintura en el cruce peatonal ubicado en la intersección de Constitución y la Alameda Juan Sarabia, en el Centro Histórico.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la intervención fue realizada por la Cuadrilla de Respuesta Inmediata, en coordinación con Servicios Municipales, como parte de las acciones de mantenimiento urbano en la zona.

La autoridad capitalina señaló que estos trabajos buscan mejorar la seguridad vial para peatones y automovilistas, además de reforzar la imagen urbana en uno de los puntos con mayor tránsito del primer cuadro de la ciudad.

El Ayuntamiento informó que mantendrá acciones de conservación en el Centro Histórico.

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