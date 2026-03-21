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Plantea Galindo reforzar la regulación de las motocicletas

Se asegura semanalmente entre tres y cuatro unidades con reporte de robo

Por Rolando Morales

Marzo 21, 2026 12:05 p.m.
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Plantea Galindo reforzar la regulación de las motocicletas

El alcalde Enrique Galindo Ceballos planteó reforzar las acciones preventivas y regulatorias en torno al uso de motocicletas en la capital potosina, ante el incremento de prácticas riesgosas como el traslado de más de dos personas en una unidad o la presencia de menores de edad como pasajeros.

El edil subrayó que se trata de un tema "eminentemente de prevención", aunque reconoció que también es necesario mantener medidas coercitivas como la aplicación de multas e incluso el aseguramiento de motocicletas que incumplan con la normativa vigente.

En ese sentido, reveló que semanalmente se están asegurando entre tres y cuatro motocicletas con reporte de robo, lo que evidencia un alto grado de irregularidad en este tipo de vehículos.

Galindo Ceballos hizo un llamado a la ciudadanía a respetar el reglamento de tránsito, particularmente en lo relacionado con el uso obligatorio de casco, evitar el traslado de menores y no incurrir en excesos de velocidad, prácticas que representan un riesgo tanto para conductores como para terceros.

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Como parte de las acciones en análisis, adelantó que su administración trabaja en una propuesta para que las motocicletas cuenten con placas desde el momento de su venta, con el objetivo de tener un mejor control sobre su propiedad y reducir su uso en actividades ilícitas, como el robo.

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Se supervisa que no viajen más de tres personas y se respeten límites de velocidad y zonas restringidas.

Asimismo, el alcalde planteó la necesidad de establecer como requisito la capacitación obligatoria para conducir motocicletas. Explicó que actualmente no existen suficientes opciones formales para aprender a manejar este tipo de vehículos, lo que deriva en conductores sin conocimiento del reglamento ni habilidades adecuadas.

En este contexto, destacó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya cuenta con cursos de manejo para distintos tipos de automotores, por lo que consideró importante fortalecer esta oferta e incluso fomentar la participación de escuelas privadas que contribuyan a la formación de motociclistas responsables.

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