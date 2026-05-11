A reserva de la determinación que tome la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que San Luis Potosí propuso que la conclusión del ciclo escolar termine el 15 de junio, es decir, dos semanas después del planteamiento original.

Refirió que en este momento los secretarios de Educación de los estados sostienen una reunión con Mario Martin Delgado Carrillo, titular de la SEP, a fin de establecer el calendario escolar final luego de las recientes observaciones expuestas por padres de familia y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gallardo Cardona complementó que en los 15 días restantes de junio, el Gobierno del Estado plantea facilitar cursos de verano para los miles de escolares de educación básica y reponer días perdidos de clase.

Aclaró que todo dependerá de los acuerdos de la SEP, cuya oficialización podría darse hoy por la tarde.

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#SLP | Plantea Gallardo concluir ciclo escolar el 15 de junio

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Consideró que las iniciativas de Jalisco y Nuevo León sobre tomar sus propias calendarizaciones, son cuestiones políticas, pues al final deben asumir las decisiones tomadas desde nivel central.

"Esta iniciativa la mandé ayer con el secretario (Juan Carlos Torres Cedillo), pero el Gobierno del Estado lanza la propuesta que sea, a partir del 15 de junio", comentó.