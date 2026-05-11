logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GRUPO VAZALUM

Fotogalería

GRUPO VAZALUM

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Plantea Gallardo concluir ciclo escolar el 15 de junio

La SEP y secretarios estatales revisan el calendario escolar tras observaciones de padres y autoridades

Por Rubén Pacheco

Mayo 11, 2026 11:46 a.m.
A
Plantea Gallardo concluir ciclo escolar el 15 de junio

A reserva de la determinación que tome la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que San Luis Potosí propuso que la conclusión del ciclo escolar termine el 15 de junio, es decir, dos semanas después del planteamiento original.

Refirió que en este momento los secretarios de Educación de los estados sostienen una reunión con Mario Martin Delgado Carrillo, titular de la SEP, a fin de establecer el calendario escolar final luego de las recientes observaciones expuestas por padres de familia y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gallardo Cardona complementó que en los 15 días restantes de junio, el Gobierno del Estado plantea facilitar cursos de verano para los miles de escolares de educación básica y reponer días perdidos de clase.

Aclaró que todo dependerá de los acuerdos de la SEP, cuya oficialización podría darse hoy por la tarde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Consideró que las iniciativas de Jalisco y Nuevo León sobre tomar sus propias calendarizaciones, son cuestiones políticas, pues al final deben asumir las decisiones tomadas desde nivel central.

"Esta iniciativa la mandé ayer con el secretario (Juan Carlos Torres Cedillo), pero el Gobierno del Estado lanza la propuesta que sea, a partir del 15 de junio", comentó.

LEA TAMBIÉN

SEP adelanta las vacaciones; fin del ciclo será el 5 de junio

El regreso a las aulas está programado para el 17 de agosto

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Plantea Gallardo concluir ciclo escolar el 15 de junio
Plantea Gallardo concluir ciclo escolar el 15 de junio

Plantea Gallardo concluir ciclo escolar el 15 de junio

SLP

Rubén Pacheco

La SEP y secretarios estatales revisan el calendario escolar tras observaciones de padres y autoridades

Avanza desarrollo de app para licencias de comercios
Avanza desarrollo de app para licencias de comercios

Avanza desarrollo de app para licencias de comercios

SLP

Rolando Morales

Permitirá escanear código QR para consultar permisos y observaciones administrativas

Estatal y federal, proyecto en presa San José: Badillo
Estatal y federal, proyecto en presa San José: Badillo

Estatal y federal, proyecto en presa San José: Badillo

SLP

Samuel Moreno

El saneamiento incluye mantenimiento al cárcamo, ducto, planta tratadora y potabilizadora

Yandel Sinfónico, otro destape para la Fenapo 2027
Yandel Sinfónico, otro destape para la Fenapo 2027

Yandel Sinfónico, otro destape para la Fenapo 2027

SLP

Pulso Online

El gobernador Ricardo Gallardo adelantó la presentación del artista internacional para la próxima edición de la Feria Nacional Potosina