Plantean quitar multas de tránsito a cambio de trabajo comunitario

Las multas económicas dejarían de ser la única salida para ciertos infractores de tránsito en San Luis Potosí.

La diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza presentó una iniciativa para incorporar el trabajo comunitario como una nueva opción de sanción administrativa en la Ley de Tránsito del Estado, con el objetivo de que algunas faltas puedan atenderse mediante actividades en beneficio de la colectividad.

La propuesta plantea adicionar el artículo 84 Bis a la legislación vigente, para permitir que la autoridad aplique esta medida de forma sustitutiva o complementaria a las sanciones ya previstas, como multas, suspensión o cancelación de licencias y permisos especiales.

De acuerdo con la iniciativa, el trabajo comunitario podría consistir en limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano, apoyo en campañas de concientización vial u otras tareas similares definidas por la autoridad competente.

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La legisladora argumentó que las multas económicas, aunque necesarias para mantener el orden vial, no siempre resultan equitativas ni eficaces, especialmente cuando el infractor no cuenta con recursos suficientes o cuando se trata de faltas menores.

La aplicación de esta sanción dependería de criterios como la naturaleza de la infracción y la condición socioeconómica del infractor, además de los términos que establezca el reglamento correspondiente.

La iniciativa también establece que el trabajo comunitario deberá sujetarse a los principios de proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación. Además, no podrá exceder de 36 horas.

Jauregui Mendoza sostuvo que la medida busca fortalecer la justicia cívica, la corresponsabilidad ciudadana y la educación vial, al convertir algunas sanciones en tareas útiles para la comunidad.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.