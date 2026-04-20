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Plantean sanción a diputados faltistas

Algunos legisladores acumulan hasta 15 inasistencias y nueve retardos; perderían el cargo

Por Ana Paula Vázquez

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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Plantean sanción a diputados faltistas

Diputadas y diputados del Congreso del Estado acumulan hasta 15 inasistencias justificadas y nueve retardos en las sesiones de 2026, de acuerdo con el registro actualizado al 9 de abril, en un contexto en el que ya existe una propuesta para sancionar con la pérdida del cargo la acumulación de faltas sin justificar.

Diputados con más inasistencias justificadas

El concentrado, que incluye a las y los 27 integrantes de la LXIV Legislatura, ubica a Frinné Azuara Yarzábal, del PRI, y a Luis Emilio Rosas Montiel, de Morena, con 15 inasistencias justificadas cada uno.

Les siguen César Arturo Lara Rocha, con 13; Brisseire Sánchez López, con 12; y Luis Fernando Gámez Macías, con 11, todos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Propuesta para sancionar faltas sin justificar

En retardos, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, de Morena, acumula nueve, mientras que Carlos Artemio Arreola Mallol, del mismo partido, suma siete. El resto de las y los legisladores registran entre uno y tres retrasos en el periodo.

Respecto a faltas, el registro reporta tres en los casos de Frinné Azuara Yarzábal y Ma. Sara Rocha Medina, ambas del PRI; y una en Cuauhtli Badillo Moreno, Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, y Rubén Guajardo Barrera, del PAN. El resto no presenta faltas en el corte.

La destitución inmediata de diputadas y diputados que acumulen cinco faltas consecutivas sin justificación es el eje de una reforma planteada desde noviembre de 2025 por la diputada María Dolores Robles Chairez, la cual busca modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento para establecer controles más estrictos sobre asistencias, retardos e inasistencias; además, propone definir qué ausencias pueden considerarse válidas, como problemas de salud, emergencias familiares, embarazo, maternidad o paternidad, así como actividades oficiales del Congreso y casos de fuerza mayor.

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