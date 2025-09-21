Poceños dicen sí a los artistas, pero hay prioridades

Residentes de Villa de Pozos pidieron al Concejo Municipal, invertir en mejorar la recolección de basura, el alumbrado público y la seguridad lo mismo que en los cantantes y grupos que amenizarán la Feria Regional que iniciará el próximo jueves 25 de septiembre.

Transeúntes y comerciantes de las cercanías del jardín principal del municipio, expresaron que la feria es un evento bien visto y esperado por “mucha gente de aquí de la Villa”, pues abre espacios para la recreación y la convivencia de las familias, sin embargo, dijeron que el gobierno poceño no debe “dejar de lado o deja de poner dinero” a las prioridades, como es una mejor recolección de residuos sólidos urbanos, más y mejor alumbrado y mayor presencia policiaca.

Mencionaron los ciudadanos que cada sector de Pozos tiene diferentes necesidades, pues, por ejemplo, en la cabecera municipal se requiere de una mejor recolección de basura; en las colonias, de más luminarias que de verdad funcionen. La seguridad pública, “esa sí se requiere en donde quiera, aunque nosotros los comerciantes es algo que le pedimos mucho a la (concejal) presidenta”.

Un tema aparte es el abasto de agua potable que, si bien es un tema de servicio del organismo intermunicipal Interapas, cada vez más el Concejo Municipal de Villa de Pozos asume funciones de distribución mediante camiones cisterna (pipas).

Este fin de semana, la concejal presidente María Teresa de Jesús Rivera Acevedo informó que en lo que va de su primer año de labores, se distribuyó agua a cuatro mil 500 hogares (más de 16 mil habitantes) y expresó: “Por primera vez recuperamos nuestra dignidad y enfrentamos los retos con soluciones propias, porque en Villa de Pozos, ya no esperamos a que otros resuelvan; ahora lo hacemos nosotros”.