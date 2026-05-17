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Ponen bajo la lupa recursos del Ayuntamiento de SLP

Manuales obsoletos, retrasos y limitaciones presupuestales fueron señalados en las evaluaciones municipales.

Por Rolando Morales

Mayo 17, 2026 11:44 a.m.
A
Ponen bajo la lupa recursos del Ayuntamiento de SLP

Las evaluaciones de desempeño del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2024, identificaron diversas áreas de oportunidad, debilidades y amenazas en la operación y planeación del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Evaluación de Resultados del FORTAMUN-DF 2024, realizada por la Universidad Autonoma de San Luis Potosí como instancia evaluadora, uno de los principales puntos críticos detectados es el desfase del Manual de Procedimientos utilizado por el municipio, ya que continúa vigente la versión elaborada en 2020, pese a los cambios operativos y presupuestales registrados en los últimos años. 

La evaluación señala además que, aunque existe una estrategia sólida para atender necesidades sociales, es necesario actualizar formalmente los procesos administrativos para fortalecer la trazabilidad institucional y evitar discrepancias entre la operación real y la documentación oficial. 

Entre las debilidades detectadas en el FORTAMUN-DF también destacan los retos en la integración de expedientes técnicos y en los tiempos de adquisición, factores que podrían retrasar la entrega de bienes y servicios municipales. A ello se suma la amenaza de posibles cambios en lineamientos federales y restricciones en el calendario de suministros presupuestales.  

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En el caso del FISM-DF, la evaluación reconoce que las obras y acciones financiadas responden a diagnósticos y solicitudes ciudadanas; sin embargo, advierte que la capacidad de atención sigue limitada por la disponibilidad presupuestal y no cubre completamente las necesidades existentes en zonas prioritarias. 

El documento también advierte que la actualización de diagnósticos territoriales y sociales depende de información nacional emitida por instancias como Inegi y Coneval, lo que limita la generación de datos más recientes para la planeación municipal

Entre las debilidades detectadas en el FISM-DF se encuentran las cargas administrativas en la integración de expedientes y procesos de entrega-recepción, además de una disminución en la participación ciudadana una vez concluidas las obras públicas. 

La evaluación también identifica amenazas relacionadas con modificaciones en los criterios federales para definir Zonas de Atención Prioritaria, así como riesgos derivados de fenómenos climáticos extremos que podrían afectar infraestructura hidráulica y vial en colonias periféricas. 

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