Por bullying en escuela del SEER, menor terminó en el hospital

Un padre de familia denunció que su hijo de siete años, alumno de tercer grado en la escuela primaria Alfredo Sánchez García, ubicada en el fraccionamiento Molinos del Rey en San Luis Potosí, ha sido víctima de acoso escolar de forma reiterada, sin que las autoridades educativas hayan actuado con firmeza.

El plantel pertenece al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

"Ya tiene meses que se le ha comentado a la maestra, pero no ha querido admitir que es un tema de bullying", declaró el padre, quien trabaja en una tienda de conveniencia.

Según relató, en ocasiones anteriores su hijo había sido blanco de agresiones verbales y físicas, pero el incidente más reciente lo dejó brevemente inconsciente.

"Lo empujó un niño y quedó con lapsos en los que no recuerda bien qué pasó ni quién lo levantó", afirmó.

Pese a la gravedad del hecho, el padre señala que la escuela trató de minimizar lo ocurrido. "Lo hicieron pasar como un accidente, eso es lo peor. Están encubriendo la situación", denunció.

De acuerdo con su testimonio, no es la primera vez que el menor sufre agresiones.

En el pasado, también fue golpeado por una compañera, caso que fue reportado a la entonces directora del plantel.

Sin embargo, el cambio de autoridades en la escuela ha dificultado el seguimiento de la situación.

"Es un problema cuando cambian de directores, porque no hay continuidad para atender estos casos", explicó.

El niño fue llevado al hospital, donde le realizaron una tomografía. Aunque no se detectaron lesiones graves, el padre considera que no se debe esperar a que ocurra una tragedia para tomar acciones.

"Afortunadamente no estamos hablando de una consecuencia fatal, pero esto pudo ser muy grave", advirtió.

"Solo quiero que me traten bien": Jesús

Al ser consultado, Jesús, el niño afectado, expresó: "Lo que pido es que no me golpeen, que no me empujen y que me traten mejor".

También dijo que su materia favorita es educación física, seguida de español, aunque confesó que solo "más o menos" le gusta ir a la escuela.

El caso refleja la falta de protocolos eficaces en algunos planteles del SEER para atender y prevenir el acoso escolar, así como la necesidad de que las autoridades educativas den seguimiento real a las denuncias, especialmente cuando están en juego la integridad física y emocional de los menores.