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Por exceso de ruido, 16 sanciones y 4 clausuras en antros

El operativo responde a denuncias ciudadanas y busca mitigar afectaciones a vecinos

Por Rolando Morales

Mayo 26, 2026 11:15 a.m.
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      La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó un operativo conjunto con áreas de Protección Civil y Comercio para atender denuncias ciudadanas relacionadas con exceso de ruido en establecimientos de la capital, informó su titular Jaime Mendieta Rivera.

      El funcionario detalló que durante las revisiones se visitaron 45 establecimientos, principalmente centros nocturnos, espacios deportivos y comercios que utilizaban bocinas hacia la vía pública. Como resultado, la Dirección de Ecología emitió 16 infracciones y 14 citatorios, mientras que el área de Comercio clausuró cuatro establecimientos.

      Mendieta Rivera explicó que las inspecciones se realizaron a partir de reportes ciudadanos para verificar el cumplimiento de la normativa federal en materia de ruido, especialmente en los límites de decibeles permitidos y los horarios de operación.

      Indicó que una de las principales zonas con reportes por contaminación auditiva es el Centro Histórico, además de corredores comerciales y restauranteros como la zona de Himalaya.

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      El titular de Ecología señaló que el objetivo principal no es únicamente aplicar sanciones, sino lograr que los establecimientos reduzcan las afectaciones a vecinos mediante medidas de mitigación, como adecuaciones en infraestructura, cierre de espacios o levantamiento de bardas.

      Añadió que algunos negocios que anteriormente acumulaban denuncias ya corrigieron las irregularidades y dejaron de generar afectaciones, mientras que otros comenzaron a acudir a las oficinas municipales tras recibir citatorios.

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      "Vamos avanzando, pero no somos omisos", expresó el funcionario, al asegurar que los operativos continuarán para garantizar condiciones adecuadas de medio ambiente y convivencia para la ciudadanía. Finalmente, recordó que las denuncias relacionadas con ruido emitido por comercios pueden realizarse a través de los canales de atención ciudadana y redes sociales del Ayuntamiento.

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