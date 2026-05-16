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Por fallas del Ceneval, INE reprograma examen de ingreso

Se decidió suspender la aplicación con el objetivo de garantizar equidad, certeza y mejores condiciones

Por Pulso Online

Mayo 16, 2026 02:41 p.m.
A
Por fallas del Ceneval, INE reprograma examen de ingreso

Debido a fallas en la plataforma de CENEVAL, la oficina local del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el examen del Concurso Público 2026 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) será reprogramado.

En un comunicado, precisó que se decidió suspender la aplicación y realizar una nueva evaluación, con el objetico de garantizar equidad, certeza y condiciones para los más de 17 mil concursantes

EL COMUNICADO ÍNTEGRO:  

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Aparte, el CENEVAL informó

"A las personas sustentantes del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral realizado el 16 de mayo de 2026, se les informa:

"El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), en su carácter de instancia responsable de la aplicación del examen, informa que durante la jornada de evaluación de este día se presentó una incidencia técnica con el proveedor de servicios en la nube que impidió continuar la aplicación en condiciones adecuadas para las personas participantes.

"Somos conscientes de las molestias y afectaciones que esta situación ocasiona a las personas sustentantes, particularmente considerando el tiempo y preparación para participar en esta evaluación. Ofrecemos una sincera disculpa por los inconvenientes generados.

"Una vez realizada la valoración técnica correspondiente y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se ha determinado reprogramar la aplicación del examen.  El examen que se reaplicará será una versión distinta para garantizar la confiabilidad, equidad y certeza del proceso.

"La confirmación relativa a la nueva fecha de aplicación, será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

"La incidencia presentada durante la aplicación corresponde exclusivamente al ámbito operativo y técnico bajo responsabilidad de este Centro, el cual actuará contra los proveedores de  acuerdo con el instrumento jurídico correspondiente. El Instituto Nacional Electoral no tuvo intervención en las fallas técnicas que motivaron la suspensión de la jornada.

"CENEVAL trabaja ya en la implementación de medidas técnicas adicionales para garantizar condiciones óptimas de estabilidad, seguridad y confiabilidad en la nueva aplicación.

"Agradecemos la comprensión y colaboración de todas y todos los sustentantes.

Atentamente:

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL)"


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