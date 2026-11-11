Por inseguridad hay que buscar rutas alternas
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El escenario de inseguridad obliga a los transportistas a tomar medidas de precaución, pero las carreteras señaladas como de alto índice delictivo y lo que se vive en ellas también está obligando a los automovilistas a tomar rutas alternas, circular de día o maximizar precauciones, advirtió Christian Doig Alvear, presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería y Vías Terrestres.
Concedió razón al experto en seguridad y docente universitario Francisco Javier Salazar Soni, en el sentido de que hay tramos muy difíciles para circular en carretera, sobre todo en las zonas fronterizas con Tamaulipas
y Zacatecas.
Confirmó que los transportistas han eliminado horarios para transitar en carretera y uno de los factores que ha mediado es el miedo de los operadores a sufrir algún hecho delictivo.
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Comentó que de manera adicional a los hechos de inseguridad, hay problemas con la logística durante un accidente de carretera, por lo que es preciso evitar transitar de noche y tomar vías alternas.
"Uno sí le piensa cuando sale a carretera, porque no es lo mismo salir con tu familia de día que de noche, eso obliga a evitar ciertas carreteras y ciertos puntos de circulación en horarios críticos, o en su caso obliga a manejarlos a cierta distancia".
Recomendó que la mayor parte de los trayectos sean recorridos de día, con puntos que obliguen a tomar precauciones adicionales.
Explicó que a nivel autoridades ya hay algunos acercamientos de los transportistas que pararon actividades, quienes ya se habrían reunido con la Secretaría de Gobernación, aunque también es cierto que hay algunas organizaciones que no participaron ni en los paros de actividad, ni en los bloqueos de casetas y carreteras, pero tampoco en los resultados.
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