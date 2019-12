Por irregularidades, cancelan permisos a siete vendedores de pirotecnia

Por lo menos siete comerciantes de pirotecnia fueron sancionados por el área de Comercio del Ayuntamiento de la Capital, por lo que su permiso para continuar con la venta de este tipo de productos quedó cancelado, declaró Francisco Porras Méndez, director de Plazas y Mercados del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Explicó que como parte del monitoreo constante que se realiza a los comerciantes de pirotecnia, se dio con siete comerciantes que presentaron irregularidades en su funcionamiento, por lo que se canceló su permiso y en años posteriores no podrán continuar con la venta de su mercancía.

"Hay algunos casos en los que los comerciantes han incumplido con mercancía que no está permitida, pero en general tenemos una temporada de venta de cohetes de forma adecuada, los días que se permitió la venta fue el 24, 30 y 31. Fueron siete comerciantes que no tenían autorización y que vendían mercancía que no está permitida. Su permiso se cancela para el año que entra", señaló.

Explicó que se han detectado casos de pequeñas tienditas que comercializan productos pirotécnicos en la vía pública, a los cuales también se les retiró la mercancía.