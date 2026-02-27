Posible, abaratar enmienda de actas, dice Guajardo B.

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, consideró que el Congreso del Estado puede analizar y, en su caso, modificar el costo de las enmiendas administrativas del Registro Civil, luego de que San Luis Potosí fuera ubicado como el cuarto estado más caro del país en este trámite.

Rubén Guajardo propone analizar cobro de enmiendas en SLP

En entrevista con Pulso Online, señaló que el tema "vale la pena ponerlo en la mesa" y revisar cómo se encuentra la media nacional del cobro por corrección de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

"La Ley de Ingresos se puede modificar en cualquier momento, sin ningún problema", afirmó el legislador, al señalar que, de existir voluntad política, podría realizarse un ajuste.

Guajardo reconoció que las entidades federativas dependen en gran medida de aportaciones federales y que existe un incentivo para incrementar la recaudación local. Sin embargo, aclaró que no se trata de convertir al estado en "recaudatorio" ni de llevar el trámite al extremo de la gratuidad.

"Sí podemos hacer un análisis de cuál es la media del cobro de la enmienda y, habiendo voluntad, hacer una modificación", insistió.

Impacto social y transparencia en el cobro de enmiendas

El legislador puso como ejemplo el impacto que el costo puede tener en personas con ingresos bajos: si el salario mínimo ronda los 9 mil 500 pesos mensuales, el pago de más de 800 pesos por una corrección representa casi una décima parte de ese ingreso.

En el contexto del debate, Guajardo vinculó el caso con la reciente votación sobre la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), órgano garante de transparencia, cuya ausencia —según sostuvo— debilita las herramientas que permiten investigaciones sobre el uso y cobro de recursos públicos.

Adelantó que el tema podría discutirse en el Congreso, en caso de presentarse una propuesta formal para ajustar el cobro de las enmiendas en la entidad.