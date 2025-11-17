Potosinos, entre los que más compraron en Buen Fin; ¿Cuánto gastaron?

En los primeros cuatro días de la décima quinta edición de El Buen Fin, los mexicanos compraron mayoritariamente en la tienda física, con 6 de cada 10 compras, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Los estados donde se registra mayor participación de las ventas son: Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Nayarit y San Luis Potosí.

La celebración de este fin de semana largo de ofertas y descuentos, que se realiza del 13 al 17 de noviembre de 2025, generó compras promedio de 5 mil pesos.

De acuerdo con el organismo que agrupa a los comerciantes organizados del país, expuso que la gran mayoría de los consumidores compró con tarjeta de débito o crédito, ya que 89% de los dueños de negocios dijeron que sus clientes pagaron con esos métodos de pago.

En la encuesta que realizó la Concanaco-Servytur se encontró que los emprendedores o empresarios dijeron que sus ventas durante los tres días de El Buen Fin se incrementaron 30%.

Hace unos días el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, dijo que esta edición busca promover que, a través del consumo responsable, se apoye a la economía mexicana comprando lo fabricado en el país, porque así se generan empleos y se impulsa la actividad productiva del país.

"Este año el foco principal será acompañar al consumidor para que viva la mejor experiencia posible y garantizar que cada oferta y descuento sean reales y transparentes", en los más de 200 mil comercios que participarán en esta edición, en la que se espera incrementar las ventas en 15.7%, explicó.