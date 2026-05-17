Potosinos ganan reto de robótica y van a Suiza

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) respaldará al equipo potosino ChaBots Destroy, de DojoRobot, tras obtener el primer lugar nacional en el torneo AI for Good Youth Challenge.

El certamen, avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunió a equipos juveniles enfocados en proyectos de tecnología, ciencia e innovación.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el equipo potosino superó en la final a la representación de Nuevo León, resultado que le otorgó el pase a la etapa internacional, programada para el próximo 6 de julio en Ginebra, Suiza.

El apoyo estatal contemplará acompañamiento económico y logístico para que los tres jóvenes competidores y su asesor puedan viajar y representar a San Luis Potosí y a México en la competencia internacional.

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La administración estatal señaló que este respaldo forma parte del impulso a las áreas STEM, relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como al desarrollo de proyectos juveniles de alto impacto.