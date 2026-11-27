¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque Interapas informó el pasado martes 24 de noviembre que el pozo El Palmar, ubicado en la calle 101 entre calle 24 y avenida Palmeral, ya opera con normalidad, habitantes del sector aseguraron que el suministro de agua potable es más bien intermitente en las calles cercanas a esta fuente de abastecimiento.

Vecinos de calles próximas al pozo señalaron que durante los últimos días han experimentado periodos alternados de alta y baja presión en la red pública, situación que permite recibir agua por algunas horas, pero sin garantizar un servicio constante a lo largo del día.

Las afectaciones serían más notorias en vialidades alejadas de la infraestructura, como avenida San Xavier y calle 99, donde usuarios reportan baja presión o incluso ausencia total del líquido en determinados horarios, pese al anuncio de normalización realizado por el organismo operador.

Residentes de El Palmar afirmaron que las fallas del pozo han sido recurrentes a lo largo del año y que numerosas familias continúan recurriendo a proveedores particulares para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el costo de los viajes de agua difícilmente baja ya de 250 pesos por servicio, gasto que en algunos hogares debe realizarse, cuando menos, una vez a la semana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los usuarios reconocieron los esfuerzos realizados para mantener en funcionamiento el pozo El Palmar, pero pidieron a Interapas garantizar una operación más estable y consistente de la fuente de abastecimiento, al menos de aquí a que termine el año.