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Ante el descenso de las temperaturas registrado en los últimos días, el Sistema Municipal DIF de Villa de Pozos puso en marcha la campaña "Un Invierno con Amor", mediante la cual invita a la población a donar cobijas y ropa invernal en buen estado para apoyar a personas y familias en situación vulnerable.

La institución informó que la ciudadanía puede entregar chamarras, suéteres, cobijas y otras prendas de abrigo que ya no utilice, con el propósito de que sean distribuidas entre quienes requieran protección adicional durante la temporada de frío.

Las donaciones serán recibidas en las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en Fray Juan de Villerías número 305, colonia Las Cruces, así como en el centro TEPEU, localizado en la calle Veracruz número 145, colonia Prados de San Vicente tercera sección.

A través de esta iniciativa, el organismo busca fortalecer las acciones de apoyo social durante el invierno y fomentar la participación ciudadana en beneficio de sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para hacer frente a las bajas temperaturas.

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