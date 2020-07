Preocupa a CIDH desaparición de niños en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo sentirse preocupada por la desaparición de menores de edad en México, ya que, según cifras de la sociedad civil, este año mil 970 niños y niñas fueron víctimas de ese delito.

A través de su cuenta de Twitter la CIDH indicó que del total de víctimas 532 no han sido localizadas, por lo que llamó a las autoridades a investigar estas desapariciones.

"La #CIDH hace un llamado a #México a cumplir con su obligación de investigar estos delitos con la debida diligencia, así como a cumplir con su deber de protección integral de los derechos de #NiñasNiñosAdolescentes, en particular a vivir una vida sin violencia", señaló el organismo internacional en su red social.

También lamentó que el Estado mexicano no tenga una cifra oficial sobre este problema, pues "la falta de información impone barreras a la acción del poder público para prevenir y sancionar los autores (del delito)".

En los últimos días el tema de la desaparición de menores se posicionó en la agenda por el caso Dylan, un pequeño de dos años que fue robado en el Mercado de San Cristóbal de las Casas.

Sobre el presunto secuestro de Dylan el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció e incluso dijo que ya había tenido contacto con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y la fiscalía de ese estado.