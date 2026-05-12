Preocupan las desapariciones en SLP: CIDH

Como ruta de tránsito migratorio, San Luis Potosí fue incluido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos entre los estados en los que se registra "de modo preocupante" la desaparición de personas.

CIDH alerta sobre desapariciones y delincuencia organizada en San Luis Potosí

Lo anterior quedó expuesto en el reporte "Desapariciones en México", presentado ayer por el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos que también ubicó en la entidad la operación de grupos de delincuencia organizada, incluso trasnacionales, operando en la entidad.

El documento señala que "la desaparición también es registrada de modo preocupante en zonas de frontera y rutas de tránsito migrante".

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La relación entre grupos delictivos y desaparición de personas se observa especialmente en las zonas norte y central del país.

La CIDH especifica que esto ocurre en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como también en Chiapas, Tabasco y Veracruz por el sur.

Desapariciones de personas LGBTIQ+ y falta de fiscalía especializada

La CIDH abunda "que los delitos contra personas migrantes sugieren la tolerancia y hasta la participación, por acción u omisión, de agentes de seguridad del Estado (policías o militares) o autoridades migratorias".

De manera específica, el reporte expone que entre noviembre de 2017 y 2024, en la entidad se registraron seis desapariciones de personas vinculadas con los grupos LGBTIQ+, ubicando al estado en el segundo lugar por volumen de incidencia de este delito, empatado con la CDMX. El primer lugar es Zacatecas, con siete casos.

Por otra parte, el reporte indica que, con datos de 2024, San Luis estaba entre los estados que no habían creado una fiscalía especializada en desapariciones.

Y si bien dicha instancia recibió la aprobación del Pleno del Congreso en febrero del año pasado, la Fiscalía General del Estado sigue presentando a esa instancia en su página web como unidad, sin reconocerle aún el grado de fiscalía especializada.