Preparan acciones preventivas ante los casos de acoso

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Ante los recientes casos de acoso y exhibicionismo sexual registrados en espacios públicos de la capital potosina, la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, anunció que realizarán recorridos en la zona universitaria para orientar a las mujeres sobre cómo actuar y dónde denunciar este tipo de agresiones.

La funcionaria señaló que este miércoles acudirán a dicha zona para informar a estudiantes y ciudadanía sobre las líneas de atención disponibles. Sostuvo que estas conductas constituyen violencia sexual y vulneran los derechos de las mujeres, por lo que rechazó que se responsabilice a las víctimas por transitar o permanecer en determinados espacios públicos.

Orta Rodríguez indicó que también han trabajado con estudiantes de la Universidad Potosina, donde realizaron dos sesiones de capacitación y conformaron brigadas de mujeres para recorrer espacios que frecuentan, como los alrededores de la Alameda. Añadió que están abiertas a acompañarlas en recorridos nocturnos para identificar zonas de riesgo y detectar necesidades de iluminación, vigilancia u otras medidas de seguridad. Reconoció que el Centro Histórico y las zonas de mayor concurrencia son áreas donde han reforzado el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de realizar acciones de sensibilización en la zona de transferencia del transporte público. Para solicitar apoyo ante una situación de acoso, proporcionó la línea telefónica 444 822 3635 y recordó que la corporación municipal también cuenta con un botón de emergencia.

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