Presenta el PAN iniciativa de reforma electoral local

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y junto a sus diputados locales presentaron una iniciativa de reforma electoral local que contempla modificaciones en materia de candidaturas, paridad de género, gobiernos de coalición y representación parlamentaria rumbo al proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí.

La propuesta fue dada a conocer por la presidenta estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, acompañada por el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, así como por legisladores locales del partido.

Entre los puntos planteados en la iniciativa destaca la incorporación de la constancia relativa a antecedentes penales como requisito obligatorio para las personas que busquen contender por un cargo de elección popular en 2027. Sobre este tema, Rubén Guajardo señaló que la propuesta se encuentra sustentada en lo establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal y precisó que el documento sería expedido únicamente en casos previstos por la legislación.

El legislador local explicó que otro de los apartados de la reforma plantea dividir las candidaturas en dos bloques: uno correspondiente al 50 por ciento de espacios para mujeres y otro 50 por ciento destinado a candidaturas “sin género”. Indicó que la intención de esta medida es mantener los espacios de participación política destinados al sector femenino dentro del próximo proceso electoral.

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La iniciativa también incluye modificaciones relacionadas con los gobiernos de coalición. En este apartado, Acción Nacional propone que los nombramientos del gabinete estatal, con excepción del área de seguridad, sean sometidos a aprobación del Congreso del Estado en caso de administraciones conformadas mediante acuerdos entre fuerzas políticas.

Otro de los puntos planteados corresponde a la denominada “militancia efectiva”, mecanismo con el que se busca que diputadas y diputados locales permanezcan integrados únicamente al grupo parlamentario del partido político en el que mantienen su afiliación formal.

Rubén Guajardo informó que la iniciativa ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y adelantó que será presentada este miércoles 13 de mayo ante el Pleno del Congreso del Estado para su análisis en comisiones. Señaló que la propuesta forma parte de la discusión de una posible reforma electoral local rumbo a los comicios de 2027 en San Luis Potosí.