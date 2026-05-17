Presidencia de Soledad será un museo

Además de convertir el actual Palacio Municipal en un museo para atraer otro tipo de turismo, junto con el proyecto de peatonalización de las calles principales de la cabecera municipal de Soledad, se busca la instalación de restaurantes y franquicias en el primer cuadro de la cabecera municipal, informó el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle.

Desarrollo económico y proyecto de peatonalización en Soledad

El funcionario sostuvo que uno de los objetivos es evitar afectaciones a los comercios y servicios establecidos en el Centro Histórico tras el traslado de oficinas municipales a la nueva Unidad Administrativa.

En ese sentido, puntualizó que la llegada de nuevos establecimientos en el primer cuadro permitirá que más personas tengan interés en visitar la cabecera municipal.

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Embellecimiento y turismo en el centro histórico de Soledad

Refirió que el centro de Soledad es el que más afluencia de visitantes registra debido a que muchas personas suelen acudir a la iglesia principal del municipio por actividades y celebraciones religiosas, por lo que el proyecto de embellecimiento del jardín coadyuvará para que más personas visiten este punto.

Por otro lado, dijo que el lado de la avenida San Pedro y colonias aledañas, donde se ubica la nueva Unidad Administrativa, también favorecerá un nuevo polo de desarrollo en el municipio.

Afirmó que las oficinas sobre esta avenida podrían generar crecimiento comercial y la apertura de nuevos negocios para atender tanto a trabajadores municipales como a ciudadanos.