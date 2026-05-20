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Presumen baja en homicidios

Gobierno atribuye alza en narcomenudeo a más operativos contra puntos de venta de droga

Por Redacción

Mayo 20, 2026 01:42 p.m.
A
Presumen baja en homicidios

El Gobierno del Estado aseguró que San Luis Potosí registra una mejora en materia de seguridad, de acuerdo con el Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

Según la administración estatal, la entidad obtuvo una calificación general de 2.906, menor a la registrada en 2020, cuando se ubicó en 3.303.

El Ejecutivo sostuvo que el aumento en los registros de narcomenudeo no necesariamente refleja mayor incidencia, sino más detenciones, operativos y acciones contra redes de distribución de droga.

También destacó que el impacto económico de la violencia habría bajado de 99.4 mil millones de pesos en 2021 a 68.5 mil millones en 2025.

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De acuerdo con cifras citadas por el Gobierno estatal, durante el primer cuatrimestre de 2026 San Luis Potosí registró una reducción de 80.8 por ciento en homicidios dolosos, lo que lo colocaría en el primer lugar nacional en disminución de este delito... Grafica difundida por Gobierno del Estado

La autoridad señaló además que el indicador de homicidio en la entidad fue de 1.448, por debajo de la media nacional de 2.118, mientras que el indicador de delitos cometidos con armas de fuego se ubicó en 1.826, también menor al promedio nacional de 2.459.

El Gobierno atribuyó estos resultados a la Estrategia Integral de Seguridad.

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