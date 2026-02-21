logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Presunto asesino de Miguel Ángel Rocha interpone amparo

Usuarios difundieron imágenes del sospechoso tras la falta de información oficial sobre el caso.

Por Rubén Pacheco

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Presunto asesino de Miguel Ángel Rocha interpone amparo

El presunto adolescente responsable del asesinato de Miguel Ángel Rocha Medina, alumno del Colegio de Bachilleres del plantel 26, interpuso un juicio de amparo para no ser detenido, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Juicio de amparo y acciones de la autoridad

La madrugada del pasado 25 de enero, Miguel Ángel acudió a una fiesta celebrada en un domicilio particular de la capital potosina con compañeros de la escuela, lugar donde otro adolescente externo les disparó en la cabeza y lo mató.

Sumado a la información divulgada hace unas semanas de que ya está identificado, la fiscal general manifestó que "más o menos" la Policía de Investigación (PDI) lo tiene localizado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En entrevista, García Cázares exteriorizó que, si bien la defensa del imputado presentó el recurso legal, las investigaciones ministeriales continúan su desarrollo hasta en tanto el Poder Judicial de la Federación resuelve el juicio.

Impacto en la comunidad y seguimiento del caso

Por lo tanto, estableció que hasta el momento el Ministerio Público en materia de Justicia para adolescentes, no ha podido generar ninguna entrevista con el presunto responsable.

Desde que se difundió el crimen del estudiante y debido a que la Fiscalía no reportaba nada del homicidio doloso, usuarios de redes sociales difundieron un video y la imagen del presunto culpable para lograr su identificación.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    América impone condiciones en Puebla.
    América impone condiciones en Puebla.

    América impone condiciones en Puebla.

    SLP

    Redacción

    Las Águilas de André Jardine vencieron con autoridad al Puebla y llegaron a 11 puntos

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026
    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    SLP

    Redacción

    El 24 de febrero se realizará una capacitación virtual

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP
    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    SLP

    Redacción

    Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP
    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    SLP

    Redacción

    Aplican más de 302 mil dosis y revisan cartillas en escuelas