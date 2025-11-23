logo pulso
PRI admite cierre difícil y valora pedir préstamo al Comité Nacional

El problema financiero del PRI en San Luis Potosí refleja dificultades similares enfrentadas por otras fuerzas políticas en el estado.

Por Samuel Moreno

Noviembre 23, 2025 12:41 p.m.
PRI admite cierre difícil y valora pedir préstamo al Comité Nacional

El secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI en San Luis Potosí, Alberto Rojo Zavaleta, reconoció que el partido enfrentará un cierre de año "muy complicado" en materia financiera, por lo que ya se analizan diversas estrategias para obtener los recursos necesarios que permitan cumplir con las obligaciones legales, particularmente las relacionadas con liquidaciones y compromisos laborales pendientes.

Rojo Zavaleta explicó que entre las alternativas que se estudian está solicitar un préstamo al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, opción que ya ha sido utilizada anteriormente cuando las finanzas locales han atravesado momentos de presión. Sin embargo, señaló que aún no se toma una determinación, ya que el requerimiento final dependerá del monto total necesario para cubrir las liquidaciones correspondientes.

El secretario técnico subrayó que el monto que eventualmente tendrían que solicitar al CEN dependerá de varios factores, entre ellos la antigüedad del personal, el salario y el número de trabajadores que finalmente deberán ser liquidados, algo que todavía no se define. "No es una cantidad fija, va en función de cada caso", puntualizó.

Rojo Zavaleta también aclaró que el problema financiero no es exclusivo del PRI. Explicó que diversas fuerzas políticas han enfrentado dificultades similares en el cumplimiento de pagos ante la Secretaría de Finanzas, situación que se ha convertido en un reclamo generalizado por parte de los partidos políticos en el estado.

Finalmente, indicó que en estos momentos el partido se encuentra en proceso de aclaración de contingencias financieras, particularmente las relacionadas con el mes de noviembre, y reiteró que el objetivo principal es garantizar que todos los compromisos legales se cumplan sin poner en riesgo la operatividad del instituto político.

SLP

Flor Martínez