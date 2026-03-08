Profesor de la UASLP vinculado a proceso por violencia familiar
Se mantiene abierta la investigación por denuncia de acoso sexual en la UASLP.
Un juez de Control decidió que César Gabriel N., profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), fuera vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones, en contra de una exalumna de dicha entidad educativa, pero que llevará el mismo en libertad porque no representaba un riesgo.
Así lo informó informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien expuso que las medidas cautelares fijadas consintieron en revista periódica, no salir del estado y no molestar a la víctima.
Reiteró que el Ministerio Público correspondiente, mantiene abierta la averiguación en la denuncia penal que presentó el docente en contra de la exalumna, cuya indagatoria todavía no se judicializa.
García Cázares dijo que no son tantas las carpetas de investigación abiertas por este tipo de ilícitos, sin embargo, destacó la relevancia de que las víctimas denuncien los hechos ante la Agencia del Ministerio Público.
"El hecho de que la persona denuncie, es importante para nosotros, porque de otra manera no podemos saber si hay o no por parte de algunos maestros, algún acoso u hostigamiento sexual hacia alguna alumna", concluyó.
En días pasados, Norma Delgado Lozoya, extranajadora de la Facultad de Derecho de la UASLP, denunció denunció que, en julio del 2024, Raúl Jair N., docente de un diplomado le habría ofrecido dinero para que accediera a sostener relaciones sexuales con él.
