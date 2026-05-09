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Proliferan escuelas patito de medicina

Pide Comaem que estudiantes verifiquen que cuenten con RVOE

Por Rubén Pacheco

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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Proliferan escuelas patito de medicina

Todavía proliferan instituciones de enseñanza de medicina que no cumplen con los estándares de calidad y los registros de validez oficial, tal como sucedió en San Luis Potosí con la Universidad Potosina S.C., advirtió Julio César Gómez Fernández, presidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem).

Comaem alerta sobre falta de RVOE en universidades

Después de entregar su acreditación a la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí, dijo que el Consejo tuvo conocimiento que la institución carecía del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y lo mismo sucedió en otro estado de la República Mexicana, recalcó.

Lamentó que decenas de estudiantes y sus familias resultaran afectados después de estar matriculados por varios semestres, debido a que la instancia formadora carecía de la documentación oficial para la impartición de la cátedra de medicina.

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Consecuencias para estudiantes y recomendaciones

"No es recurrente, pero sí es lamentable. Imagínese invertir cinco años de la vida y que de repente te digan ´no puedes tener un título, una cédula, no puedes ser médico´", enfatizó.

Gómez Fernández conminó a los aspirantes a estas carreras profesionales, a verificar que las escuelas y facultades de medicina cuenten con el RVOE, porque es un requisito indispensable para tener certeza jurídica de obtener un título o una cédula profesional.

"Creo que hay suficiencia de escuelas de medicina en este momento. Lo único malo, es que están surgiendo muchísimas instituciones y surgen y surgen y surgen y no podemos asegurar que tengan calidad en lo que están enseñando", alertó.

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