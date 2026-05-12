Prometen pavimento y drenaje en Morales

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció obras de pavimentación y drenaje en la Privada Oro, en la Fracción Morales, durante la jornada 555 del programa Capital al 100.

De acuerdo con el Ayuntamiento capitalino, los trabajos ya se encuentran programados y presupuestados, aunque no se informó una fecha específica para el inicio de las obras.

Galindo Ceballos dijo que regresará a la zona para dar el banderazo de arranque de los trabajos.

Durante la jornada, el alcalde también instruyó a distintas áreas municipales a intervenir un espacio comunitario con la colocación de una nueva reja, bancas, reflectores, luminarias, poda y mantenimiento general.

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El Ayuntamiento destacó además la participación de vecinos que han rehabilitado de manera voluntaria dicho espacio comunitario.