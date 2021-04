Pronostican en SLP temperaturas de hasta 45 grados

Durante la última semana, la Huasteca y Zona Media de San Luis Potosí, han registrado muy altas temperaturas, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), hizo un llamado a la población a tomar algunas medidas preventivas como tratar de no estar demasiado tiempo realizando actividades a la luz solar, no dejar personas ni animales dentro de vehículos con las ventanas cerradas debajo del sol, tomar muchos líquidos aún y cuando no se tenga sed, extremar cuidados con los alimentos tratando de no dejarlos sin refrigeración por mucho tiempo, entre otras.

Se detalló que en Tamuín el día 17 de abril, el termómetro alcanzó los 45 grados centígrados (45ºC); en San Ciro y El Naranjo llegó a los 44 grados centígrados (44ºC), al igual que en Valles el día 16 de abril.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en San Luis Potosí continuarán las altas temperaturas en los siguientes días, con mañanas y tardes frescas, pero con pocas probabilidades de lluvia, además de vientos con dirección variable de 25 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 60 a 70 km/h y tolvaneras.

Finalmente, la dependencia actualizó el estado del incendio en la comunidad El Milagro, en el municipio de Guadalcázar, el cual lleva un control del 85 por ciento y una liquidación del 80 por ciento, gracias al intenso trabajo de brigadistas y voluntarios, así como de los tres órdenes de gobierno.